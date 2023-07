ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେବନି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍? କୋଚ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କଲେ ଭାବପ୍ରବଣ ଆବେଦନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୯ତମ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଚୀନର ହଙ୍ଗଜୋରେ, ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆଠ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ଖଳରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ଭାଗ ନ ନେବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ଏସିଆଇ ଲେବୁଲରେ ଟପ୍-୮ ଟିମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରୁ ବାହାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଲାଗି ବିଚାର କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷରେ ଏସିଆରେ ଭାଗ ନେବା ଲାଗି ଟିମ ମଧ୍ୟରେ ଟପ-୮ Ranking ହାସଲ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆଇ ଫୁଟବଲ ପରିସଂଘ ଦେଶରେ rankingରେ ୧୮ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ଭାରତ ଗତ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫୁଟବଲ ଟିମକୁ ପଠାଇନଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟିମର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ଇଗୋର ସ୍ଟିମକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ଟିମକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଟିମ ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆର ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବେ ।

ଇଗୋର ସ୍ଟିମକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ ଏହି ଟିମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ । ଯେଉଁ କାରଣ କୁହାଗଲା ତାହା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିମର କୋଚ ଭାବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ, ଏହି ମାମଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ମାନନୀୟ ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ସୂଚନାରେ ନିଆଯାଉ । ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏସିଆର ଖେଳରେ ଟିମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

A humble appeal and sincere request to Honourable Prime Minister Sri @narendramodi ji and Hon. Sports Minister @ianuragthakur, to kindly allow our football team to participate in the Asian games 🙏🏽

We will fight for our nation’s pride and the flag! 🇮🇳

Jai Hind!#IndianFootball pic.twitter.com/wxGMY4o5TN

— Igor Štimac (@stimac_igor) July 17, 2023