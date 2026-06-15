ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ୱାନଡେରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କାଟିଦିଆଗଲା ୧୦ ରନ୍, କାରଣ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣ
ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ୧୦ ରନ କାଟିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ବିପ୍ରଜ ନିଗମଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ।
Team India Penalty Against Sri lanka: ସୋମବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ର ସାମ୍ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିପ୍ରଜ ନିଗମଙ୍କୁ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ ବିପ୍ରଜ ନିଗମ ୪୯ ବଲ୍ରେ ୫୧ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ପାଳି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ପିଚ ମଝିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍କୋରବୋର୍ଡରୁ ୧୦ ରନ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ରୟଙ୍କୁ ପିଚ୍ ମଝିରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମିଳିଥିଲା। ଅନୁକୂଳ ୩୩ତମ ଓଭରରେ ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଚେତାବନୀ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା।
ବିପ୍ରଜ ନିଗମ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ୩୫ତମ ଓଭରରେ ତାଙ୍କୁ ପିଚ୍ ମଝିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅମ୍ପାୟାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ୫ ରନ୍ର ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଇଥିଲେ। ତାର ୨ ଓଭର ପରେ ବିପ୍ରଜ ନିଗମ ପୁଣିଥରେ ସେଭଳି କରୁଥିବାର ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍କୋରରୁ ଆଉ ଦଳେ ୫ ରନ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୪୩ ରନ୍ ସ୍କୋର ସୁଦ୍ଧା ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ବେପରୁଆ ରନିଂ ଯୋଗୁଁ ଦଳକୁ ୧୦ ରନ୍ର ପେନାଲ୍ଟି ସ୍ୱରୂପ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପିଚ୍ର ମଝି ଭାଗ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବଲ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପଡ଼ିବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ପିଚ୍ର ମଝି ଅଂଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲା ୨୬ ରନ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ୧୪୩ ରନ୍ ସ୍କୋର ସୁଦ୍ଧା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିପ୍ରଜ ନିଗମ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ୧୦୪ ରନ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ କରି ଭାରତକୁ ୨୬୫ ରନ୍ର ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।