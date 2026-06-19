ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ…’, ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା; ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ବଡ଼ କଥା
ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏସ୍. ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଖରେ କୌଣସି କୋଚ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମେଣ୍ଟର (ମାର୍ଗଦର୍ଶକ) ରହିବା ଉଚିତ।
S Sreesanth on Gautam Gambhir Coaching : ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏସ୍. ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ କୋଚ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ବୟାନଟି ଏଥିପାଇଁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଚାଲିଆସିଛି, କାରଣ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟର ପଦ ପାଇଁ ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବେ।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ..
‘ଦ ଲଲ୍ଲନଟପ୍’ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସ୍. ଶ୍ରୀସନ୍ଥ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାଇ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହାତରୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି କାରଣରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୭ (WTC 2027) ର ଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି।
ଏସ୍. ଶ୍ରୀସନ୍ଥ କହିଛନ୍ତି, “କୋଚ୍ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ଦରକାର, କୋଚ୍ ନୁହେଁ। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚିଂ କରିବା ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ମୋର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ରହୁଛି। ଏହି ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଧୋନି କେବେ ବି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚାପରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ (ଡ୍ରପ୍) ଦେଇଦିଅନ୍ତି।”
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଧୋନିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା
ଏସ୍. ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଭାଇ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବିଜୟ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସି ମନାଇବେ ଏବଂ ହାରିବା ପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।
ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ମତରେ ଦଳ ପାଖରେ କୋଚ୍ ବଦଳରେ ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ରହିବା ଉଚିତ।