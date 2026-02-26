ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାହାରିବେ ଅଭିଷେକ, ଖେଳିବେ..
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
IND vs ZIM: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିରନ୍ତର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି: ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ କି? ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି? ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ କି?
ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକ କଳ୍ପନା କରିଥିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓପନର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି T20 ବିଶ୍ୱକପକୁ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ କେକୱାକ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫଳାଫଳ ହଠାତ୍ ଏହାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହାତରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଭାରତକୁ ବାଦ ଦେବାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଚାରିଟିରେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ।
ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବିରତି ଦେବା ଦରକାର
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛି, କାରଣ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଫଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ। ବିଶେଷକରି, ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫର୍ମର ଅଭାବ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପୂର୍ବତନ ଓପନର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବିରତି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏକ କ୍ରିକବଜ୍ ଶୋ’ରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେହୱାଗ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ମୁଁ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବିରତି ଦେଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍। ଯଦି ସେମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫାଇନାଲରେ ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କୁ ଖେଳାନ୍ତୁ। ତେଣୁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଏକାଦଶକୁ ଫିଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ।”
ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ
ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ସେହୱାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଇଶାନଙ୍କୁ ଓପନର ଭାବରେ ରଖିବା ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେହୱାଗ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନମ୍ବର ୩ ରେ ଏବଂ ତିଲକ ନମ୍ବର ୪ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ, ବାମ-ଡାହାଣ ହାତ ମିଶ୍ରଣ ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ବୋଲରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିବା। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାପରେ ଖେଳୁଛି, ଏବଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଆଉଟ ହେବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି।”