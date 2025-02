(Video) ଭାରତର ବିଜୟ ପାଇଁ ହୋମ କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ମ୍ୟାଚ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ଦିନ ଦୁବାଇରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ର ଏହି ମୁକାବିଲା ଦୁଇଟି ଟିମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ। ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ସହ ସେମିଫାଇନାଲର ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ କରିବ।

ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଲେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଯିବ। ଭାରତର ବିଜୟ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦେଶର ଅନେକାଂଶରେ ପୂଜା-ହୋମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ୟାନ୍ସ ବଡ଼ ମୁକାବିଲାରୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମୁକାବିଲା ହେବ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହୋମ ଏବଂ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

#WATCH | Uttar Pradesh: Cricket fans in Varanasi perform havan for Team India’s victory as they face Pakistan today in the #ICCChampionsTrophy.#INDvsPAK pic.twitter.com/Of1XdM7b7A

— ANI (@ANI) February 23, 2025