ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠେଇଲାଣି ଭାରତ, ୫ ରନ୍ କରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଫ୍ଲପ୍, ୨୪୦ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲଆଉଟ୍
୨୪୧ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ ନେଇ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିମ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗରେ ୨୪୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି। ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୨୪୦ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏଥର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ୮୫ ରନ କରି ଦଳକୁ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ଦେଉଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ୨୫ ବଲ୍ରେ ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ୧୦ ଓଭର ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡ ଧରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା କେବଳ ୧୨ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।
ଏକ ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୭୮ ରନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୧୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଆରନ୍ ଜର୍ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରୀ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୭୩ ରନ୍ ରେ ଦଳ ତା’ର ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା।
କୁଣ୍ଡୁ ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ଜ ୮୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପରେ, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିନଥିଲା। କନିଷ୍କ UAE ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ୨୮ ରନ୍ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ୪୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଭାରତ ୬୭ ରନ୍ରେ ଶେଷ ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ସୟାମ ଏବଂ ଅବଦୁଲ ସୁଭାନ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେମାନେ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନିକାବ ଶଫିକ୍ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅଲି ରଜା ଏବଂ ଅହମଦ ହୁସେନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।