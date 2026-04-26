ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ୩ ନୂଆ ଓପନର, IPL ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଚାହିଁଲେ ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବନି BCCI

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ୩ ନୂଆ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ କିମ୍ବା ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଯୁବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସିଜିନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।

ବିଶେଷକରି, କିଛି ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଥମ ଛଅ ଓଭରରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନେହେଉଛି ଯେପରି ସେମାନେ ବଲକୁ ଚିରି ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ନାଁ ଅଛି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ:

ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ନାଁ ହେଉଛି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତିଭାବାନ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳି ସେ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୩୫୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି; ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମାତ୍ର ୩୬ ବଲ୍ ରେ ଏକ ଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବୈଭବ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି।

ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ:

ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସିଜିନ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୩୯ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ।

ଯଦିଓ ସେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପରି ସମାନ ସ୍ତରର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରିୟାଂଶ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଗୁଡେଇ ତୁଡେଇ ପିଟୁଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ୨୫୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ:

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନର ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

ଯଦିଓ ସେ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମର ଦକ୍ଷତା ଏହି ସିଜିନ୍ ରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ଏହି ସିଜିନ୍ ରେ ୫୭.୪୦ ର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହାରରେ ରନ କରିଛନ୍ତି।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୨୮୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭସିମରନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଏଥର ସାଥ୍ ଦେଉଛି, କାରଣ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୯୨.୬୨ ରହିଛି।

