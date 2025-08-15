ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଗଲା ଏ ଷ୍ଟାର, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ଖେଳାଳି, ଏକା ଜିତାଇ ଦେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍….
କିଏ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳାଳି....
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତାହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବିସିସିଆଇ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11 କିପରି ରହିପାରେ…
ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11- ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦଳରେ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳି ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଓପନିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ପ୍ରତୀକା ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେବା ପ୍ରାୟ ଥୟ । ସେହି ସମୟରେ ହରଲିନ୍ ଦେଓଲଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ହରଲିନଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଛି। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେ ଅନେକ ଥର ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗୁଏଜଙ୍କୁ ନମ୍ବର-୫ରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜେମିମା ଏକଦିବସୀୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରିଚା ଘୋଷ ଦଳରେ ୱିକେଟକିପର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରାଧା ଯାଦବ ଏବଂ ସ୍ନେହ ରାଣା ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭୂମିକାରେ ଅବତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ ଏବଂ ଅମନଜୋତ କୌରଙ୍କୁ ଦଳରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ, ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗୁଏଜ, ରିଚା ଘୋଷ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରାଧା ଯାଦବ, ସ୍ନେହ ରାଣା, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ, ଅମନଜୋତ କୌର।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
୫ ଅକ୍ଟୋବର, ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
୯ ଅକ୍ଟୋବର, ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
୧୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
୧୯ ଅକ୍ଟୋବର, ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
୨୩ ଅକ୍ଟୋବର, ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ
୨୬ ଅକ୍ଟୋବର, ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ