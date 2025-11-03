(video) ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ନିଜର ଗୀତ, ଯାହାକୁ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ଦଳ

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୀତ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି।

ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରଚିତ ଏକ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ୨୦୨୫ରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଜୟ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

BCCI ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୀତଟି ସେୟାର କରିଛି। ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ହିଁ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(VIDEO)Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ…

US Nuclear Weapon: “ଆମ ପାଖରେ ଏତେ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଗୀତ:

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲା ‘ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କର ଦୋଁ ସବକୀ ହଓ୍ୱା ଟାଇଟ୍, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଢ଼ନେ ଆଇ ହୈ, କୋଇ ନା ଲେ ହମକୋ ଲାଇଟ୍, ହମାରା ଫ୍ୟୁଚର ହୈ ବ୍ରାଇଟ୍, ନା ଲେଗା କୋଇ ପଙ୍ଗା, କର ଦେଙ୍ଗେ ହମ ଦଙ୍ଗା’….

‘ଚାନ୍ଦ ପର ଚଲେଙ୍ଗେ, ସାଥ୍ ମେଁ ଉଠେଙ୍ଗେ, ହମ୍ ହୈ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହମ୍ ସାଥ୍ ମେଁ ଜିତେଙ୍ଗେ. ନା ଲେଗା କୋଇ ପଙ୍ଗା, କର ଦେଙ୍ଗେ ହମ ଦଙ୍ଗା… ରହେଗା ସବସେ ଉପର, ହମାରା ତ୍ରିରଙ୍ଗା…. ହମ ହୈ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହମ ହୈ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହମ ହୈ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’….

ଏହିପରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲା:

ଭାରତ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ।

ମନ୍ଧାନା ୪୫ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଫାଲି ବର୍ମା ୮୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୫୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରିଚା ଘୋଷ ୩୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୯୮ ରନ୍ କରିଥିଲା।

ଚାପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ:

୨୯୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୪୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡଟ୍ ୧୦୧ ରନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରି ନଥିଲେ।

ଡେର୍କସେନ୍ ୩୫ ରନର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଶେଫାଲିଙ୍କ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

(VIDEO)Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ…

US Nuclear Weapon: “ଆମ ପାଖରେ ଏତେ…

Shampoo Invention: ବିହାରର ଏହି ଭଣ୍ଡାରୀ…

ପ୍ରେଗ୍ନେଂସି ସ୍କାମ୍ କ’ଣ, ଏଥିରେ…

1 of 7,952