ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଜିତିବା ମ୍ୟାଚ ହାରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ! KL ରାହୁଲ କହିଦେଲେ କିଏ ଗେମର ଭିଲିଆନ…
IND vs SA: ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, "ଟସ୍ ନ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି।"
IND vs SA: ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ KL ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାକର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଟସ୍ ହାରିବା ଦଳର ପରାଜୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ସହଜ ରନ ଦେଇଥିଲେ।
ରାୟପୁରରେ ୩୫୯ ରନର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେଙ୍କ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଶନିବାର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସିରିଜ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।
ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତର ଅସାବଧାନତା, ବିଶେଷକରି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ମାର୍କରାମଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପେଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ରନ ଦେବା ଭାରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଖଳନାୟକ କିଏ, ଅଧିନାୟକ KL ରାହୁଲ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଟସ୍ ହାରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା: ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନାରେ କହିଥିଲେ, “ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବହୁତ କାକର ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବୋଲିଂ କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ତାହା ବିଚାର କରି, ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ବଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଟସ୍ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଟସ୍ ହାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି। କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ।
୩୫୦ ସ୍କୋର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦-୨୫ ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ କିପରି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରନ୍ ଦେଇଥିଲୁ।” ସେ ଋତୁରାଜ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଶତକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବୋଲିଂ ଟିମ କୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଜିତୁଥିବା ମ୍ୟାଚ ହାରିଛୁ । ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ୨୦୦ ରନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରେଜ୍କେ ୬୪ ବଲ୍ ରୁ ୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ୩୪ ବଲ୍ ରୁ ୫୪ ରନ୍ ଦଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଟୋନି ଡି ଜିଓର୍ଗି ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ, ଭାରତ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ରେ ରନ୍ ଦେଇ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବୋଲର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ।
ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ଭୁଲ: ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଋତୁରାଜ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଗତିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମକୁ ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ୨୦ ରନ ଦେଇଥିଲା, ନିମ୍ନ କ୍ରମ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା।
ରାହୁଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଏକ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ, ସେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୫୯ ରୁ ଅଧିକ ହାର ଏବଂ ୯୮ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ ।