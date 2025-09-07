ଦେଖନ୍ତୁ (Video) କେମିତି ଦିଶୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଜର୍ସି, ବିନା ସ୍ପନସର ଲୋଗୋରେ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି UAE ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଆର୍ମି
BCCI ଲୋଗୋ ଏବଂ 'INDIA' ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟୋଜକ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି ରଖାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିରେ କୌଣସି ସ୍ପନସରଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରିମ11 ବିସିସିଆଇ ସହିତ ତାର ସ୍ପନସରସିପ ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ତାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ଜର୍ସି ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ପୂର୍ବରୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଜର୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ଜର୍ସିରେ କେବଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନାମ, BCCI ଲୋଗୋ ଏବଂ ‘INDIA’ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟୋଜକ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଡ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର।
ଏଥର ବିସିସିଆଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ‘ଡ୍ରିମ୧୧’ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ। ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ପ୍ରଚଳନ ସହିତ, ଭାରତ ସରକାର ଡ୍ରିମ୧୧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।
