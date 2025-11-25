ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ-ବୋଲିଂ ସବୁ ଫ୍ଲପ୍, ଗୌହାଟୀରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବି କମାଲ କରୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୫୪୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଜବାବରେ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୨୭ ରନରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୨୨ ରନ ପଛରେ ଅଛି।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରିଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୬୦ ରନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଧାରରେ ୫୪୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ସ୍କୋର ୨୬/୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରିଆନ ରିକେଲଟନ ୩୫ ଏବଂ ଏଡେନ ମାର୍କରାମ ୨୯ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତ୍ରିସ୍ତାନ ଷ୍ଟବସ୍ ଓପନିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ସେ ୯୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି ୪୯ ରନ କରି ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସ୍କୋରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଚାରୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:
୫୪୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର ୩୫ ରନ କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟର ରେକର୍ଡ ରଖିଛି, ଯାହା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୩୪୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇପାରେ, ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିବା ଦଳ ହୋଇପାରେ।
ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ-ବୋଲିଂ ସବୁ ଫ୍ଲପ୍:
ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କିମ୍ବା ବୋଲିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ, ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ୨୪୬ ରନରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ।
ହେଲେ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳର ଶେଷ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ୨୪୩ ରନ ଦେଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୪୮୯ ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ଏତେ ବିଶାଳ ସ୍କୋରର ପିଛା କରି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୨୦୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୮୮ ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୨୬୦ ରନରେ ସେମାନଙ୍କର ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ, ୫୪୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୭ ରନରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇଛି।