ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍କୁ ଆସିଲେନି ୬ ଖେଳାଳି
ଓମାନ ସୁପର ଫୋର୍ ଦୌଡ଼ରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆ କପ୍ ର ଅନ୍ତିମ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଆବୁଧାବିର ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଓମାନ ସୁପର ଫୋର୍ ଦୌଡ଼ରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହାର ସୂଚନା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
୬ ଜଣ ଟିମ୍ ଖେଳାଳି ‘ଗାଏବ’
ଅନ୍ତରୀଣ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଦଳରୁ ନଅ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସାଧାରଣତଃ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହି ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ବୋଲିଂରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେବ।
ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ
ଏହି ସେସନରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ଆହୁରି ସଜାଡ଼ିଥିଲେ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଟି-୨୦ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ତଥାପି, ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।