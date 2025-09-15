ଦୁବାଇ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚିତପଟାଙ୍ଗ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଲା ପାକ୍, ଜିତିବା ପରେ ହାତ ମିଶାଇଲାଣି ଭାରତ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଛକା ମାରି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:  ମାଟି କାମୁଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ଧରାଶୟୀ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ । ଦୁବାଇ ମାଟିରେ ଧୁଳି ଚାଟିଲା ପାକିସ୍ତାନ । ଭାରତର ଛକା ଚୌକା ଆଗରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ । ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ସବୁଠୁ ଭାରତର ବିଜୟ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଯଦିଓ ଭାରତର ବିଜୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଥରେ ବି ଏପରି ମନେ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଭାରତ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସାତ ୱିକେଟ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିବା ପରେ, ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଜବରଦସ୍ତ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଛକା ମାରି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ

ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଶେଷ ହୁଏ, ତା’ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ 20 ଓଭର ଖେଳି 9 ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ 127 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତକୁ କେବଳ 128 ରନ୍‌ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।

ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା ଯେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ଓଭରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ସୁଫିଆନ୍ ମୁକିମ୍ ଇନିଂସ୍‌ର 16ତମ ଓଭରରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଷଷ୍ଠ ବଲ୍‌ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଶୈଳୀରେ ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

ବିଜୟ ପରେ ସିଧା ଫେରିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୫.୫ ଓଭରରେ ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୩୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାତ ୱିକେଟ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଧା ଶିବମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ସିଧା ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛୁଇଁବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଏକ ମହାନ ଢଙ୍ଗରେ ଫେରି ଆସିଲେ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଲମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ

ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ସେ କେବଳ ହାତ ମିଳାଇ କଥା ନହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାରେ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଦର୍ଶାଏ।

ଭାରତର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ, ସୁପର ୪ରେ ପ୍ରବେଶ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ୟୁଏଇକୁ ୯ ୱିକେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏବଂ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସୁପର ୪ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

