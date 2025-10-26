Ind Vs Aus 1st T20: ବୁମରାହ-ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି IN, 8 ଖେଳାଳି OUT; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟି-20ରେ ଏ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ 11

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟି-20ରେ ଏ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ 11 । ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ ହାରିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟି-20 ସିରିଜ୍‌ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବୁଧବାର, ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ କାନବେରାରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି IST ଦିନ 1:45 PM ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ କିପରି ହୋଇପାରେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ମୋଟ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳି ବାହାରେ ରହିବେ। ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଟି-20 ସିରିଜ୍‌ରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଦେଖାଯିବେ। ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଟି-୨୦ ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନରେ ରହିବେ।

ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ ନ ଥିବା ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, କେଏଲ ରାହୁଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଅଛନ୍ତି। ନୀତିଶ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଖେଳିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ପାଇଁ ସ୍ବାମୀ କରାଇଲା…

ରାଜଧାନୀରେ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ…

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓପନର ହେବେ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ନଜର ଆସିବେ। ତିଲକ ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟର ହିରୋ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର। ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉଭୟ ସହିତ ଦଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ରନ କରିପାରିବେ। ତା’ପରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିନର ହେବେ। ବାକି ଦୁଇ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।

ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ – ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ – କାନବେରା – ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୫ IST ରୁ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ – ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ – ମେଲବର୍ଣ୍ଣ – ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୫ IST ରୁ

ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ – ନଭେମ୍ବର ୨ – ହୋବାର୍ଟ – ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୫ IST ରୁ

ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ – ନଭେମ୍ବର ୬ – ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ – ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୫ IST ରୁ

ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ – ନଭେମ୍ବର ୮ – ଗାବା – ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୫ IST ରୁ

 

You might also like More from author
More Stories

ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ପାଇଁ ସ୍ବାମୀ କରାଇଲା…

ରାଜଧାନୀରେ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ…

ତ୍ରାହି ଭଗବାନ…ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ…

ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ! 7 ଦିନ ପାଇଁ Maruti ଆଣିଲା…

1 of 28,120