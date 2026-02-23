T20 World Cup: ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେବ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍; ଏ ହେଉଛି ସମୀକରଣ
ଏବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ହାତରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଗ୍ୟ । ଏମିତି ହେଲେ ହିଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଭାରତ । ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ Do or Die ସ୍ଥିତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୭୬ ରନର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଯିବାର ପଥକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ୧ରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଏପରି ଯେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ (NRR) ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ, କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହିଁ ଦେବ ଭାରତକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଗ୍ରୁପ୍ 1 ର ପରିସ୍ଥିତି ଏହିପରି: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, 2 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ +3.800 ର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ NRR ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ 0 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ -3.800 NRR ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସୁପର 8 ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ରଖିଛି। ଯଦି ଭାରତ ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ମୋଟ 4 ପଏଣ୍ଟ ହେବ। ତଥାପି, NRR ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏତେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ, ଭାରତର NRR ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ବିଜୟ ସହିତ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ।
ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହାର ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ) ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 6 ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଯବ, ଗ୍ରୁପ୍ ଶୀର୍ଷରେ ରହି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ କେବଳ 2 ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ 4 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଗ୍ରୁପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପଏଣ୍ଟ କମ୍ ରହିବ। ତଥାପି, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରୁପ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ NRR ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ଭାରତର -3.800 NRR ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ
ଏହି ପରାଜୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଏବେ, ରୋହିତ-ବିରାଟ ଯୁଗ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଦଳକୁ କେବଳ ଜିତିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିପକ୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ, ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିରେ ଏକଜୁଟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପରାଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ କରିପାରିବ।