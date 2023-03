Team Indiaର ନୂଆ ଇତିହାସ: ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ରୋହିତ ସେନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟର ଶେଷ ଦିନରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଭାରତ । ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତବର୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଫାଇନାଲରେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ ରୋହିତ ସେନା । ଗତ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏବେ ପାଇଛି ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ ।

କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ । ମ୍ୟାଚର ପଞ୍ଚମ ଓଭରରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୨୫୭ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୯ ୱିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସାମନାରେ ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି । କନେ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଶତକ(୧୨୧) ସହିତ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରିଛି କିୱି ଦଳ । ଫଳରେ ଏହି ପରାଜୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟରେ କମ୍ କରି ଦେଇଛି । ଯାହାର ଫାଇଦା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଛି । ଭାରତର ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫାଇନାଲର ଟିକେଟ ହାସଲ କରିଛି ରୋହିତ ସେନା ।

ଇନ୍ଦୋର ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ(୬୮.୫୨) ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଫାଇଟ । ସେପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରାଜୟ ସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ(୬୦.୨୯)ର ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳକୁ ଫାଇନାଲର ଟିକେଟ ଉପହାର ଦେଇଛି । ତେବେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ ଭାରତକୁ ପରାଜୟ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମ୍ୟାଚ ଡ୍ର ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇଛି ।

India have qualified for the World Test Championship final!

They'll take on Australia at The Oval for the #WTC23 mace!

More: https://t.co/75Ojgct97X pic.twitter.com/ghOOL4oVZB

— ICC (@ICC) March 13, 2023