ନକଭିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଏସିଆ କପ୍ ରେ ପୁଣି ଭାରତ ପାଖରୁ ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୯୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୪୦ ରନ କରିଥିଲା।

ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୧୫୦ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନେଇଛି। ଭାରତର ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇ ବୋଲିଂରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ।

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଲଟା ପଡ଼ିଲା। ଆରନ୍ ଜର୍ଜଙ୍କ ୮୫ ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ୨୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୦ ଓଭର ଖେଳିପାରି ନଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Skin Signs Of Heart Disease: ଚର୍ମରେ ଏହି…

BJPର ନୂଆ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ୩୮ ରନ୍ କୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ।

୨୪୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ ଏକାକୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ୩୦ ରନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଫରହାନ ୟୁସୁଫ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୨୩ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।

ସେ ହୁଜୈଫା ଆଶାନଙ୍କ ସହିତ ୪୭ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ଆଶାନ ୭୦ ରନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ୨୧ ରନରେ ତା’ର ଶେଷ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା।

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ ସାତ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୬ ରନ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କନିଷ୍କ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ୧୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩୩ ରନ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

କିଷନ କୁମାର ସିଂହ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଖିଲନ ପଟେଲ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କଲା:

ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପର ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୩୪ ରନ୍ ରେ ୟୁଏଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୯୫ ବଲ୍ ରେ ୧୭୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦଳ ୪ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୩.୨୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।

ଏହା ସହିତ, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ରେ ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ।

You might also like More from author
More Stories

Skin Signs Of Heart Disease: ଚର୍ମରେ ଏହି…

BJPର ନୂଆ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ…

କୋଟି କୋଟି SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର:…

ବର ବେଶରେ ବେଦୀରେ ବସୁଛନ୍ତି ମହିଳା!…

1 of 8,238