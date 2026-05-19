ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ୩ ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି
ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଚୟନ କମିଟି ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପୁରା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯିଏ ଉଭୟ ସିରିଜ୍ ର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର, ମେ ୧୯ ତାରିଖରେ ଗୌହାଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚୟନ କମିଟିର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା, ଯିଏ ଗତ ବର୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, IPLରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓପନର ରାହୁଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ, ପନ୍ତଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ପରେ ODI ଦଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।
ଇଶାନ କିଶାନ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ODI ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆସିଥିଲା। ଏହା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ODI କୁ ଫେରିବା ଆଶାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି।
ହେଲେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ, ଇଶାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଚୟନ କମିଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ, ଚୟନ କମିଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସେମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି IPL ୨୦୨୬ ରେ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ, ଅଗରକର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନିକିଆରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ହର୍ଷ ଦୁବେ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଦଳ:
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍(ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସଓ୍ୱାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ(ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ମାନବ ସୁଥାର, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ହର୍ଷ ଦୁବେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ODI ଦଳ:
ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଶାନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର, ହର୍ଷ ଦୁବେ।