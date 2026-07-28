ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା! ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ, ବାଦ୍ ପଡିବେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର…
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କିଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧ୍ୟାନ ଏବେ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟରୁ ହଟି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଅଗରକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମ, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଅନ୍ତିମ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ଚୟନ ବୈଠକରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ଜାଡେଜାଙ୍କ ଫେରିବାରୁ ଦଳକୁ ମିଳିବ ମଜବୁତି:
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖବର ହୋଇପାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଫେରିବା। ଟେନିସ୍ ଏଲ୍ବୋ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି।
ଜାଡେଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଉଭୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ପିନ୍କୁ ସହାୟକ ପିଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା କମ୍:
ଓପନିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣିଥରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସମ୍ଭାଳିପାରନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ସରଫରାଜ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ଋଷଭ ପନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ ରହିବେ। ସେହିପରି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ କିଛି ମାସରେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁରେଲ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛନ୍ତି।
ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗରେ ବଢ଼ିବ ବିକଳ୍ପର ପରିସର:
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ସାରାଂଶ ଜୈନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବଲ୍ ଓ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଭୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାନବ ସୁଥାର ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି।
ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗୁରନୂର ବରାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନଜର ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଫିଟନେସ୍ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ୍ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଆଘାତ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ।
ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ସେହିପରି ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ନିତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଚୟନ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଭିଯାନର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ।