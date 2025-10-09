Mohammed Shami Return: ମୈଦାନକୁ ଫେରିବେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି; ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉଡ଼ିଲା ହୋସ୍
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଟିମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି । 28 ମାସଧରି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚଠୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ । ଏପଟେ ଥରହର ହେଲେଣି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ଅଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିାୟାନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଶାମିଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଶାମିଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ନଥିଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଏବେ ଶାମିଙ୍କୁ ଏକ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ
ଦଳରେ ଲଗାତାର ସ୍ଥାନ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି ହାର ମାନି ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୨୦୨୫-୨୬ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଶାମିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବଙ୍ଗର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ କରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶାମିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯିଏ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ।
ସ୍ଥିର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍ଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରତନ ଶୁକ୍ଳା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅରୂପ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିବ ଶଙ୍କର ପଲ ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଚରଣଜିତ୍ ସିଂହ ମାଥାରୁ ଫିଲ୍ଡିଙ୍ଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ବଙ୍ଗ ଦଳ
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଏହି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ, ବଙ୍ଗଳାକୁ ଗୁଜୁରାଟ, ହରିୟାଣା, ସେନା, ରେଳବାଇ, ତ୍ରିପୁରା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆସାମ ସହିତ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ରଖାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗ ୧୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ କୋଲକାତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଗତି ଫେରି ପାଇବା ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ମୋଟ 38ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଲିଟ୍ ଡିଭିଜନରେ 32ଟି ଦଳ (ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପ୍) ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଡିଭିଜନରେ ଛଅଟି ଦଳ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ କୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ଡିଭିଜନର ଚାରିଟି ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ।
ବେଙ୍ଗଲର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଦଳ:
ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ୍, ସୁଦୀପ କୁମାର ଘରାମି, ଅନୁସ୍ତୁପ୍ ମଜୁମଦାର, ସୁଦୀପ ଚାଟାର୍ଜୀ, ସୁମନ୍ତ ଗୁପ୍ତା, ସୌରଭ କୁମାର ସିଂହ, ବିଶାଲ ଭାଟି, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଆକାଶ ଦୀପ, ସୁରଜ ସିନ୍ଧୁ ଜୟସୱାଲ, ଶାକିର ହବିବ୍ ଗାନ୍ଧୀ, ଇଶାନ ପୋରେଲ୍, କାଜି ଜୁନୈଦ ସୈଫି, ରାହୁଲ ପ୍ରସାଦ, ସୁମିତ ମୋହତା ଏବଂ ବିକାଶ ସିଂହ।