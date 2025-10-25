ହଠାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, ସିଡନୀ ବିଜୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି

ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସିଡନୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧-୨ ରେ ସିରିଜ ଶେଷ କରିଛି।

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶତକ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି, ଯିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିଡନୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ,…

ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ୍, ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ…

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ୩୩ ଓଭରରେ କେବଳ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୮୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ, ୩୪ତମ ଓଭରରେ ଆଲେକ୍ସ କେରି ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ବଲରେ ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଥିଲେ, ଯାହା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ପଏଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଆୟର କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଡାଇଭ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ, ଡାଇଭ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପେଟର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା।

ଶ୍ରେୟସ ତୁରନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଖୁସି ମନାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫିଜିଓ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ଆୟରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିନଥିଲା। ଆୟରଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ପଡିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଫିଲ୍ଡିଂକୁ ଫେରି ନଥିଲେ।

ତା’ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆୟାର୍ କ୍ରିଜ୍‌କୁ ଆସିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା।

ବୋର୍ଡ କହିଥିଲା, “ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର୍‌ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ପଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି।” ତଥାପି, ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆୟର୍‌ଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ ଆୟର ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ODI ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆୟର T20 ସିରିଜ୍ ରେ ଦଳର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ODI ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ରୁ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ODI ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ନାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ,…

ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ୍, ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ…

ସମୋସା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଳୁ…

ଫେସବୁକ୍ ସହ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କଲେ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ…

1 of 7,891