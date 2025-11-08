IND vs AUS 5th T20: ପଡିଆରେ ଗିଲ୍-ଅଭିଷେକଙ୍କ ରନ୍ ବର୍ଷା, ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି

ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସିରିଜ୍ ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରିସବେନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ ରେ ୨-୧ ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ଏବଂ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାର ଏକ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା, ତା’ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ହେଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପୁନର୍ବାର ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଛି।

ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।

ଯଦି ଦେଖିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଇନିଂସ ଓପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବେନ୍ ଦ୍ୱାରସୁଇସ୍ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୧ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଗିଲ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ଚାରୋଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ୧୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।

ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଚାରି ଓଭରରେ ୪୭ ରନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିଲ ୧୩ ବଲରୁ ୨୭ ରନ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୧ ବଲରୁ ୨୦ ରନ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି।

ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ:

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: 

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ(ଅଧିନାୟକ), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଶିବମ ଦୁବେ,ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: 

ମିଚ୍ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜୋସ୍ ଫିଲିପ୍, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ବେନ୍ ଦ୍ୱାରଶିସ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ଏବଂ ଆଡାମ ଜାମ୍ପା।

