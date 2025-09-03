ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଏସିଆ କପ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରୁ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର ବିନା କେମିତି ଭାରତ ହାତେଇବ ଏସିଆ କପ….
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆର ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେମଣ୍ଟ ଏସିଆକପ । ମାତ୍ର ଏସିଆ କପ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଏସିଆ କପ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହେବାକୁ ପଡିଛି।
ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଯିବା ପରେ, ସେ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବା ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ଡେଙ୍ଗୁ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର
ତଥାପି, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ ପାଇଁ ଖେଳି ନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜୁରେଲଙ୍କ ଗଣ୍ଠିରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାହାରେ ରଖିଥିଲେ। ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବା ପରେ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ କେବଳ ଦଳରୁ ବାହାର ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଦର୍ଭ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷୟ ୱାଡକରଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଜୁରେଲ୍ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏସିଆ କପ୍ ଅଭିଯାନ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସେହି ବହୁ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଦଳର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ 5 ଜଣ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ୟୁଏଇ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦଳରୁ କେହି ଆହତ ହେଲେ ହିଁ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ।
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ ଦଳ
ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ରିଆନ୍ ଜୁଇଲ୍, ଦାନିଶ୍ ମାଲେୱାର, ସଞ୍ଜିତ ଦେଶାଇ, ଯଶ ଠାକୁର, ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ, ଦୀପକ ଚହର, ଅକ୍ଷୟ ୱାଡକର, ଏ ସରାଂଶ ଜୈନ, ଆୟୁଷ ପାଣ୍ଡେ, ଶୁଭମ୍ ଶର୍ମା, ଯଶ ରାଠୋର, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ମାନବ ସୁଥାର ଏବଂ ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ
ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଖେଳାଳି: ମହିପାଲ ଲୋମରୋର, ମାଧବ କୌଶିକ, ଯୁବରାଜ ଚୌଧୁରୀ, କୁଲଦୀପ ସେନ୍ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ