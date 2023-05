ବଢ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସମେତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେନସନ: ନେଟରେ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଆହତ ହେଲେ ଜୟଦେବ ଉନାଡକଟ

ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ସିଜନରେ ଆହତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ (LSG) ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଜୟଦେବ ଉନାଦକାଟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହୋଇଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (ଆରସିବି) ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଏପ୍ରିଲରେ ଦଳ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଜୟଦେବ ଉନାଦକତ ତାଙ୍କ ବାମ କାନ୍ଧରେ ଖରାପ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି।

ନେଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଜୟଦେବ ଉନାଦକାଟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ବୋଲିଂ ବେଳେ ଜାଲରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ଉନାଦକତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଉନାଦକାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଆଘାତର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି।

