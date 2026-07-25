ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆୟର୍ ଜିତିଲେ ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍!

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ୨୦୨୬ର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ହରାରେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲା। ଭାରତ ୯୦ ରନ୍‌ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଛି।

ଈଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ପାଳି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୧୯ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ବୋଲର ମିଳିତ ଭାବେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ମାତ୍ର ୧୨୯ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏହିପରି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଗାତାର ୨ଟି ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖାତାରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଫି ଆସିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କିଏ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ…

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ହେଲେ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର…

ଈଶାନ ଓ ତିଲକ ଖେଳିଲେ ଧୂଆଁଧାର ପାଳି:

ହରାରେରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମଇଦାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଶନିବାର (୨୫ ଜୁଲାଇ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା।

ତେବେ ଆରମ୍ଭରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ପାଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୨୯ ରନ୍‌ରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଈଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଗର୍ଜିଥିଲା।

ବାମହାତୀ ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୪୪ଟି ବଲ୍‌ରେ ୮୧ ରନ୍‌ର ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ପାଳିରେ ୯ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ ଈଶାନ କିଶeନଙ୍କୁ ଭଲ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା, ଯିଏ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ।

ତିଲକ ମାତ୍ର ୨୩ଟି ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ଫିନିଶର ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ସେ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୬୦ ରନ୍‌ର ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।

ଈଶାନ କିଶeନ ଓ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ପାଳି ବଳରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୧୯ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା।

ପ୍ରିନ୍ସ-ୟଶଙ୍କ ସମେତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଏହାର ଜବାବରେ ବ୍ରାୟନ୍ ବେନେଟ୍ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ, ଏଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ୟଶ ଠାକୁର ବେନେଟ୍‌ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ୱିକେଟ୍ ବିଶେଷ ଥିଲା, କାରଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ହିଁ ୟଶ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିମ୍ବାୱେର ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ଜାରି ରହିଥିଲା।

ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ମାତ୍ର ୮ଟି ବଲ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରଜାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ୱିକେଟ୍ ପରେ ହାମ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ ଆଘାତ କାରଣରୁ ସେ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।

ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଜିମ୍ବାୱେର ଶେଷ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ୨.୫ ଓଭରର ସ୍ପେଲ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୭ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳକୁ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏହିପରି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ୨ଟି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କିଏ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ…

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ହେଲେ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର…

ବେଷ୍ଟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ମଧ୍ୟ କେବେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁନି…

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିଏ ଓ ତାଙ୍କ ନେଟ୍‌ୱର୍ଥ…

1 of 9,820