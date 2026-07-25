ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆୟର୍ ଜିତିଲେ ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍!
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ୨୦୨୬ର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ହରାରେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲା। ଭାରତ ୯୦ ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଛି।
ଈଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ପାଳି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୧୯ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ବୋଲର ମିଳିତ ଭାବେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ମାତ୍ର ୧୨୯ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏହିପରି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଗାତାର ୨ଟି ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖାତାରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଫି ଆସିଛି।
ଈଶାନ ଓ ତିଲକ ଖେଳିଲେ ଧୂଆଁଧାର ପାଳି:
ହରାରେରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମଇଦାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଶନିବାର (୨୫ ଜୁଲାଇ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଆରମ୍ଭରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ପାଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୨୯ ରନ୍ରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଈଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଗର୍ଜିଥିଲା।
ବାମହାତୀ ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୪୪ଟି ବଲ୍ରେ ୮୧ ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ପାଳିରେ ୯ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।