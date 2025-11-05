ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା; ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଖତରନାକ ଖେଳାଳି, ମିଳିଲା ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣିଥରେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରୁ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ସମୟରେ, ବିସିସିଆଇ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରିଷଭ ପନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଦଳରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦଳର କମାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲା। ସେହି ସିରିଜ୍ ରେ ଦଳ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଦଳରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ୱିକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏନ. ଜଗଦୀସନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଅପ୍ କିପର ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜଗଦୀସନ୍ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ତ ଫେରିଛନ୍ତି। ପନ୍ତ ଏବେ ୱିକେଟକିପିଂ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପସନ୍ଦ ହେବେ। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍‌ଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ।

ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆକାଶ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆକାଶଦୀପ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ସହିତ ବୋଲିଂ ସମ୍ଭାଳିବେ ।

ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ :ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ନଭେମ୍ବରରୁ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୨ ନଭେମ୍ବରରୁ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଅଂଶ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ କରିବ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସେମାନେ ସିରିଜର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମାନଙ୍କର PCT ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ।

ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରିଷଭ ପନ୍ତ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ , କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକଲ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅକ୍ଷର କୁମାର ଦଲ, ଆକାଶ ଦୀପ ,ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ମହମ୍ମଦ ଶିରାଜ,କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ।

