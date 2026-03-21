IPL ୨୦୨୬ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନକୁ ଫେରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନୂଆ ସିରିଜ୍ ର ସିଡ୍ୟୁଲ ଜାରି, କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ROKO
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲି କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPLର ୧୯ ତମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଉପରେ ରହିବ।
କିନ୍ତୁ IPL ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଲ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ହାସଲ କରିଛି, କାରଣ ବିସିସିଆଇ ଦଲକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। IPL ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ସନରେ ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତା’ପରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଭାରତ VS ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ:
ଏହା ୩ ବର୍ଷ ପରେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୧୮, ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଛି।
ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଜୁନ୍ ୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୮ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ।
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ – ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ – ବେଲଫାଷ୍ଟ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ – ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ – ବେଲଫାଷ୍ଟ
ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ:
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି; ତେଣୁ ସେମାନେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସିରିଜ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ଜୁନ୍ ୬ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଏକ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିବ। ଆଗାମୀ ତିନୋଟି ସିରିଜରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଛଅଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବେ।