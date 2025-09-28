ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲେ ବି ଟ୍ରଫି ନେବନି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍, ଫାଇନାଲ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିବାଦ!
ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଟ୍ରଫି ବର୍ଜନ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ ୧୩-୧୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି। ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ, ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିଲା।
ତା’ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ, ରୋହିତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟ୍ରଫି କବଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବେ?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷାତ, କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ତେଣୁ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି କବଜା କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ଭାରତ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ’ଣ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନେବ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଘଟି ନପାରେ।
ଏହା ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ସଭାପତି ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ଯିଏ ACC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ର ସଭାପତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିନାହିଁ।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାତ ନମିଳାଇବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୋହସିନ୍ ନକଭି ବିଜୟୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ୍ ବର୍ଜନ କରିବ।
ନକଭି ଏସିସିର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିସି ସଭାପତି ବିଜୟୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି ନକଭିଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ନକଭି ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥିଲେ: ନକଭିଙ୍କ ପିସିବି କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ ବିବାଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।
ଏସିସିର ସଭାପତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନକଭି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନକଭି ନିଜେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପହଲଗାମ ମୃତାହତ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବୟାନ ପାଇଁ ଆଇସିସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ତେଣୁ, ଫାଇନାଲ ପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସେରିମୋନୀରେ କିଏ ଟ୍ରଫି ଉପହାର ଦେବ ଏବଂ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କୌତୁହଳ ରହିବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭୂମିକା ମିଳିଲା କି ଏହା ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହା ଫାଇନାଲ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ।