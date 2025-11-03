Womens World Cup 2025: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିବନି ଅସଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଟ୍ରଫି! ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କାରଣ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚମକଦାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ICC ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟ୍ରଫି ଭାରତୀୟ ଦଳଠାରୁ ଫେରସ୍ତ ନିଆଯିବ।
ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିବା କୌଣସି ଦଳକୁ ଅସଲି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଡମି କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୃତି ବା ରେପ୍ଲିକା ଟ୍ରଫି ଦିଆଯାଏ। ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ସମୟରେ ଅସଲି ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଫଟୋସୁଟ୍ ପରେ, ଏହାକୁ ICC କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଟ୍ରଫି ସମ୍ପର୍କରେ ICC ର ନିୟମ କ’ଣ?
ICC ୨୬ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେତା ଦଳ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଫଟୋ ସେସନ୍ ଏବଂ ବିଜୟ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡିବ। ICC ବିଜେତା ଦଳକୁ ଏକ ଡମି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଅସଲି ଟ୍ରଫି ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଏଥିରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ଚୋରି କିମ୍ବା କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅସଲି ଟ୍ରଫିକୁ ICCର ଦୁବାଇ ହେଡକ୍ବାଟର୍ସରେ ରଖାଯାଏ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଟ୍ରଫିର ବିଶେଷତ୍ୱ
୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ଓଜନ ୧୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ୬୦ ସେମି ଉଚ୍ଚ। ଏହା ରୂପା ଏବଂ ସୁନାରେ ତିଆରି। ଏହାର ତିନୋଟି କଲମ ବା ସ୍ତମ୍ବ ରୂପାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ବେଲ୍ ଆକୃତିର। ଏହାର ଉପର ଭାଗ ଏକ ଗୋଲ ସୁନା ଗ୍ଲୋବ୍ ଥାଏ। ଟ୍ରଫିରେ ସମସ୍ତ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ୧୩ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାତ ଥର ଜିତିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାରୋଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ଜିତିଛି।
ଭାରତ କିପରି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲା
ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 298 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେବଳ 246 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ରେ ଶଫାଲି ବର୍ମା ସର୍ବାଧିକ 87 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 58 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ, ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ବୁଲଭାର୍ଟ 101 ରନ୍ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କରି ପାରିନଥିଲେ ।