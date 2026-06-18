ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ , ଗିଲ୍-କିଶନଙ୍କ ଶତକ; ଚମକିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା; ମାରିଲେ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନି-ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି । ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୦ ରନ୍ରେ ହରାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଛି ।
Team India Winning : ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନି-ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି । ହଁ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତର ତିନୋଟି ଦଳ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତିନିହେଁ ମୈଦାନରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି । ତିନିହେଁ ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୭୦ ରନ୍ରେ ହରାଇ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ୨-୦ ର ଅଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ମହିଳା ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2026 ରେ ଭାରତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ୯୫ ରନ୍ରେ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି । ସେହିପରି ଏକ ‘କର ବା ମର’ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ’କୁ ୧୦୧ ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।
ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ
ମହିଳା ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଭାରତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ୯୫ ରନ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬୪ ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଥିଲା । ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ବଳରେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିନେଇଛି । ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦୁହିଁଙ୍କର ଚାରି-ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ଭାରତ ଆଗରେ ଅଛି ।
ଫାଇନାଲ୍ ନିକଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ
ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୨ଟି ହାରି ସାରିଥିଲା । ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ର ଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେନାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୦୧ ରନ୍ର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ରେ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି । ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା, ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୁମାର କୁଶାଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଶା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯେମିତି ନିଜ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ’କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ନପାରୁ ।
ଭାରତ ହାସଲ କଲା ୨-୦ ର ଅଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪୦୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୧୫୪ ରନ୍ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନ ୧୨୫ ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ୪୦୩ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୨୩୨ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୨-୦ ର ଅଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଛି ।