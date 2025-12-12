ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ବିଜୟ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଶତକରେ UAE ଧ୍ୱଂସ

୨୩୪ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ। ୨୩୪ ରନରେ ୟୁଏଇକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଦଳ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ବିଜୟ ସହିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ୧୭୧ ରନର ଇନିଂସ ବଳରେ ୪୩୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ୟୁଏଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ କେବଳ ୧୯୯ ରନ କରିପାରିଥିଲା।

ଏହା ଥିଲା ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ UAE ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ସେ ମାତ୍ର ୫୬ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୯୫ ବଲ୍‌ରେ ୧୪ଟି ଛକା ଏବଂ ୯ଟି ଚୌକା ମାରି ୧୭୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ଉଭୟ ୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ୟୁଏଇକୁ ୨୩୪ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି, ଭାରତ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଦିନିକିଆ ଇତିହାସରେ ରନ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତର ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୩୪ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

UAE ତାର ଶକ୍ତି ହରାଇଲା:

ଭାରତ ନଅ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା, କେବଳ ଖିଲାନ ପଟେଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପୂରା ଦଶ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିନଥିଲେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୧୩ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। UAE ୬ ୱିକେଟରେ ୫୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ହେଲେ, ପୃଥ୍ୱୀ ମଧୁଙ୍କ ୫୦ ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଶ ସୁରିଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୭୮ ରନ୍ ପାଇଁ UAE ୧୯୯ ରନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା।

ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଲେସିଆର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ୩୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଲେସିଆ ମାତ୍ର ୪୮ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ରନ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମାନ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି।

