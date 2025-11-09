ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଠି ୧୦୦ ରନ୍ ବି କରିପାରିନଥିଲା ଦଳ, ଲୋକେ କହିଥିଲେ ଛି ଛି!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟି-୨୦ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ମ୍ୟାଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୦୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରି ନଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ସର୍ବନିମ୍ନ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍କୋର ଏବଂ ସେହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ମ୍ୟାଚ୍ ପଛର କାହାଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକେଇବା ।
IND vs AUS (ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ, ୨୦୦୮): ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୭୪, ଯାହା ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୧, ୨୦୦୮ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସହାୟ ମନେ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଇରଫାନ ପଠାନ (୨୬ ରନ୍) କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ। ଦଳ ୧୭.୩ ଓଭରରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
IND vs SA (କଟକ, ୨୦୧୫): କଟକରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦଳ ୧୭.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯୨ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ଏହା ସେହି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
IND vs SL (ପୁଣେ, ୨୦୧୬): ପୁଣେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ-ଅପ୍ ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାସୁନ୍ ରଜିଥା ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତକୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦଳ ୧୮.୫ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୦୧ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା।
IND vs NZ (ନାଗପୁର, ୨୦୧୬): ୨୦୧୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଏପରି ପରାଜୟ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ନାଗପୁରରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସ୍ପିନରମାନେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଏବଂ ଇଶ ସୋଢିଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ୧୮.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୭୯ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ଏକ ଦମଦାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।
IND vs SL (କଲମ୍ବୋ, ୨୦୨୧): COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଥିଲା, କାରଣ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏକାକୀ ଥିଲେ। ଯୁବ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ୨୦ ଓଭରରେ କେବଳ ୮୧ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା।