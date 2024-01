(Video) ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା, ମନ୍ଦିରରେ ପୋଛା ମାରୁଛନ୍ତି: ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୧୧ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକାଂଶ କ୍ରିକେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନୀଙ୍କ ସମେତ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରେଇ ସାରିଲେଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର ଓପନର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ପୋଛା ମାରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଚୀନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ୍ଦିର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ କରୋଲବାଗ ସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପୋଛା ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଜାନୁୟାରୀ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Delhi | BJP MP and former Cricketer Gautam Gambhir cleans the premises of Shiv Mandir in Karol Bagh as part of the cleanliness drive. pic.twitter.com/HGumv9iHRf

— ANI (@ANI) January 17, 2024