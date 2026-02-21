୪୦ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ‘ଗବ୍ବର’ ଶିଖର ଧାୱନ, କ’ଣ କରନ୍ତି, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଧାୱନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ
ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶିଖର ଧାୱନ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧାୱନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସୋଫି ସାଇନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଧାୱନ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆୟେଶା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ।
ଛାଡପତ୍ରର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଧାୱନଙ୍କ ନାମ ସୋଫିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡା ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଧାୱନ ଏବଂ ସୋଫିଙ୍କ ଡେଟିଂର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।
ତାପରେ, ୨୦୨୫ ରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ବଧୂ, ସୋଫି ସାଇନ୍ କିଏ? ଏଠାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପାଇବେ।
ସୋଫି ସାଇନ୍ କିଏ:
ସୋଫି ସାଇନ୍ ଜଣେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମହିଳା, ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଫିଙ୍କ ବୟସ ୩୫ ବର୍ଷ। ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ସୋଫି ସାଇନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା:
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସୋଫି ଲିମେରିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ କାସଲରୟ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ିଥିଲେ।
ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅର:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧାୱନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋଫି ସାଇନ ଜଣେ ଆଇରିଶ ଉତ୍ପାଦ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୟୁଏଇର ଆବୁଧାବିରେ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୋଫିଙ୍କ ରୋଜଗାର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କାରୁ ୨୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ଦୁହେଁ କେବେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶିଖର ଧାୱନ ଏବଂ ସୋଫି ସାଇନ ପ୍ରଥମେ ଦୁବାଇର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଜବ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ ହେଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସୋଫି ସାଇନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ୩,୭୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଧାୱନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରନ୍ତି।