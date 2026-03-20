ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ଘୋଷଣା, IPL ୨୦୨୬ ପରେ ହେବ ମହାମୁକାବିଲା
ଏହି ଦଳ ସହ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ। ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତ-ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଏହି ଜୁଲାଇରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ପଲ ଷ୍ଟର୍ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରତି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗ୍ରାହାମ ୱେଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦୨୮ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପଲ ଷ୍ଟର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଏହି ଜୁନ୍ ରୁ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ IPL ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୦ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଜୁଲାଇ ୧ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଯଦିଓ ଭାରତ ବନାମ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବ।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନି ଥର ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଛି, ଏବଂ ତିନୋଟି ଥର ଭାରତ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ମାଟିରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୮ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୁକାବିଲା ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪୬ ବଲ ବାକି ଥାଇ ୮ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।