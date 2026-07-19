IND vs ENG: ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, ଲର୍ଡସ୍ ODIରୁ ହେଲେ ବିଦା

ଏହି ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଦଳରୁ ବିଦା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ମକ୍କାରେ ଖେଳାଯାଉଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜ କବ୍ଜା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ, ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।

ଲର୍ଡସ୍ ରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହାର ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିନା ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି; ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ନାହାଁନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି…

ଲର୍ଡସ ODIରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍‌ରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଡିଫରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୁମରାହଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।

ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ; ମୂଳତଃ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା କାରଣ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟନେସ୍ ହାସଲ କରି ନଥିଲେ।

ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଲା:

ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଗୁଁ, ଅଧିନାୟକ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବୁମରାହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେଏଲ ରାହୁଲ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଇଶାନ କିଶାନ, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା।

ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ବେନ୍ ଡକେଟ୍, ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ, ଜୋ ରୁଟ୍, ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟକିପର), ସାମ୍ କରାନ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଗସ୍ ଆଟକିନସନ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର୍, ଆଦିଲ୍ ରଶିଦ୍, ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍।

You might also like More from author
More Stories

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି…

ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ exercise କରିବା ଉଚିତ୍ ନା…

ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଜେନିଫର…

1 of 9,766