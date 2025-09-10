୭ ମ୍ୟାଚ୍, ୭ ହାର…ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଟସ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୨୦୨୫ ମସିହାର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୪ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।
ତଥାପି ଏଥର UAEର ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ UAE ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଦୁଇ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାରଣ ଗତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ହାରିଛି। ତେଣୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭଲ ଖେଳ ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ୍ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଟସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଟସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ।
ଏହା UAEରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ UAE ଟ୍ରାଇ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହଂକଂ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତେଣୁ UAE ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ମିଳିବ ତ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ UAE ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଛି। ସେତେବେଳେ ପାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର UAE ରେ ପାଗ ବହୁତ ଗରମ ରହିଛି।
ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୧°C ଏବଂ ରାତିରେ ୩୧°C ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ସହଜରେ ରନ ସ୍କୋର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଅଟକିଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
୨୯ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଏଇରେ ମୋଟ ୭ ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।