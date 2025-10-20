ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ ଟିମ୍, ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଏହି ୨ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ!
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଖେଳାଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏକ ୧୪ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖେଳରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ।
ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିଥିଲେ। ୱିଲିୟମସନ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ମିଥ୍ ଅଗଷ୍ଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ପେଟ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
କେନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
କୋଚ୍ ହେବା ପରେ ଏହା ରବ ୱାଲ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ODI କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ୱାଲ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ ତାଙ୍କ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ମଜବୁତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡେଭନ୍ କନୱେ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍, ରାଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟମ୍ ଲାଥାମ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାମ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର କମାଣ୍ଡରେ ରହିବେ:
ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବୋଲର ଜ୍ୟାକ ଫଲ୍କ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ODI ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ସେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଦଳରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ଜାକବ ଡଫି, କାଇଲ ଜାମିସନ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ ହେନରୀ ଫଲ୍କ୍ସଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସାଣ୍ଟନର, ସ୍ମିଥ, ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ ଏବଂ ରାଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ୱିଲିୟମସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଏକ ସାଧାରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ T20I ସିରିଜ୍ ହରାଇଥିଲେ।
କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଦି ହଣ୍ଡରେଡ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି IPL ଦଳ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ର ରଣନୀତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା:
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ ପରେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ୱିଲିୟମସନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୭୩ ଦିନିକିଆର ୧୬୫ ଇନିଂସରେ ୮,୮୫୩ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ଟି ଶତକ ଏବଂ ୪୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ହାର ୪୮.୮୯।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତୌରଙ୍ଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହାମିଲଟନରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ୱେଲିଂଟନରେ ଖେଳାଯିବ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ, ମାର୍କ ଚ୍ୟାପମ୍ୟାନ୍, ଡେଭନ୍ କନୱେ, ଜାକବ୍ ଡଫି, ଜ୍ୟାକ୍ ଫଲ୍କ୍ସ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, ଟମ୍ ଲ୍ୟାଥାମ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଡାରିଲ ମିଚେଲ, ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର, ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍, କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ୍।