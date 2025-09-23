କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ଟିୟର ଟେଷ୍ଟ, ଆଖି ଲୁହ କହିବ ରୋଗ, କ୍ୟାନସର ଭଳି ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇପାରିବ ଚିହ୍ନଟ

ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବ

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଖିର ଲୁହକୁ ନେଇ କବିମାନେ କେତେ କବିତା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଆଉ ଛଳନାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି ଲୁହକୁ ନେଇ ଲେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଖିରୁ ଲୁହରୁ ଶରୀରେ କେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ରହିଛି ଜଣାପଡ଼ି।

ହଁ, ଲୁହ କେବଳ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। କ୍ୟାନସର, ଆଲଜାଇମର, ପାର୍କିନ୍ସନସ୍‌, ରିଉମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍‌, ଗ୍ଲୁକୋମା ଏବଂ ଡାଏବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି – କେବଳ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଏବଂ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ।

ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଲୁହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପକରଣ କିପରି ପାଲଟିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଲୁହ ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁହ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ। ବିଶେଷକରି ରିଉମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଅଣ-ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ପରୀକ୍ଷା ତୁଳନାରେ କମ୍ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ମାତ୍ର ୯୦ ମିନିଟରେ ଏକ ବାୟୋମୋଲିକୁଲାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ରିଉମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ରୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଲଜାଇମର ଭଳି ରୋଗ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଏବେ ଲୁହ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଲୁହ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲୁହରେ ଟାଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଲଜାଇମରର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲୁହ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ତନ ଏବଂ ଓଭାରିଆନ୍ କର୍କଟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଲୁହ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଆଖି / ମାୟୋପିଆ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।

ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିବ, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ହାଲୁକା କରୁନାହାଁନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଲୁକ୍କାୟିତ ରୋଗର ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।

ଲୁହ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଲୁହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ୨୦୨୬ ରେ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ କାଗଜ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୁହ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।

