Tear Signs: ଏଣିକି ବ୍ଲଡ୍ ନୁହେଁ, ଲୁହ କହିବ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ କି ଅସୁସ୍ଥ ! ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୁହ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେବ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ । ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ।
ଲୁହ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏହି ବୁନ୍ଦା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ।
ଲୁହରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହସ୍ୟ
ରକ୍ତ ପରି, ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣି, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏନଜାଇମ୍, ଲିପିଡ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସରୁ ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ “କ୍ରିମସନ୍ ସ୍ପିରିଟ” ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଲୁହ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଅଣ-ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ଯାହା ରକ୍ତ ନିଷ୍କାସନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରି ସମସ୍ତ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ।
କେଉଁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ?
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଲୁହ ମଧୁମେହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍କଟ ଏବଂ ଆଲଜାଇମର ଭଳି ନ୍ୟୁରୋଡିଜେନେରେଟିଭ୍ ରୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରୋଗ ପାଇଁ ବାୟୋମାର୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲୁହରେ ହାଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତର ମଧୁମେହ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍ତନ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
କିପରି ଉନ୍ନତି ବା ଆଡଭନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ?
ସ୍ମାର୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଉଛି। ଏହି ଲେନ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ମାଇକ୍ରୋମିନିଏଚର ସେନ୍ସର ଅଛି ଯାହା ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଆଧାରରେ ଅସାଧାରଣତା ପାଇଁ ଲୁହ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଘଟଣା ଡାଟାକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଏକ ମେଡିକାଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ କୁ ପଠାଏ। ଗୁଗୁଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉଦ୍ଭାବକ ପରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିବାର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଏପରି ଲେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛନ୍ତି।
AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ବ୍ୟତିତ ଲୁହର ଡାଇଗ୍ନୋସିସକୁ କନପ୍ଲେକ୍ସ ଟିୟର ପ୍ରୋଫାଇଟର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଲୁହ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ଏହିପରି ମେସିନ୍-ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲଗୋରିଦମଗୁଡ଼ିକ ଲୁହ ସଂରଚନାରେ ଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ସହିତ ଜଡିତ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।
ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ?
ଏହାର ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ବୋଝକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ଲୁହ-ଆଧାରିତ ଡାଇଗ୍ନୋସିସରୁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ କରିପାରିବ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଲିନିକଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ । ଫଳରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ତଥାପି, ସର୍ବଦା କିଛି ନୂଆ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଲୁହ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନମୁନା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ।