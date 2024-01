ଖାଲି ଚାଟିଂ କି କଲିଂ ନୁହେଁ, ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ ସପିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ମେଟାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଙ୍ଗ ଆପ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ବ୍ୟବହାର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଚାଟିଙ୍ଗ ଏବଂ କଲିଂରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଫଟୋ-ଫାଇଲ ସେୟାରିଂ, କଲିଙ୍ଗ-ଭିଡିଓ କଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।

ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ, ମିନ୍ତ୍ରା ପରି ଅନଲାଇନ ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ବହୁ ଫିଚର ନୁହେଁ । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବିଜନେସ ସହିତ ଏପରି କିଛି କରାଯାଉଛି । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ବ୍ୟବହାର ପର୍ସନାଲ ସହିତ ବିଜନେସ ଆକାଉଁଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି । ଏହିପରି ଆକାଉଣ୍ଟର ୟୁଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି , ଯାହା କିଛି ବିଜନେସ ସହ ଜଡିତ ।

କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର:

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବ୍ୟବସାୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଷ୍ଟୋରଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବ୍ୟବସାୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ସପଗୁଡିକର ତାଲିକା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ।

ଗ୍ରାହକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦ ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନରେ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସପିଂ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ବ୍ୟବସାୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାହା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଖରେ ସବୁଜ ଟିକ୍ ଆଇକନ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଏ।

ତଥାପି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Did you know you can shop via WhatsApp? 🤯

Stores that use WhatsApp Business let shoppers explore their inventory, ask questions, and much more. pic.twitter.com/HP8ATBJ9fv

— WhatsApp Business (@whatsappbiz) January 24, 2024