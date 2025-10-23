ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ ନାବାଳକ, ଆଉ ତା’ପରେ ଘଟିଲା ଏମିତି ଘଟଣା, ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା ଶେଷ ଭିଡିଓ…

ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ ନାବାଳକ, ଆଉ ତା'ପରେ ...

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ପୁରୀ: ସେଲ୍ଫି ପରେ ଏବେ ଘାରିଛି ରିଲ୍ସ ନିଶା। ଅନେକଙ୍କ ନେଉଛି ଜୀବନ। ପିଲାଠୁ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରିଲ୍ସ ନିଶା । ରିଲ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଧିନ ଜାନକାଦେଇପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ।

ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା: ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରିଲ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ। ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାବାଳକ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ।

ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥିଲେ: ମା ଦକ୍ଷୀଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ରିଲ୍ସ କରିବା ବେଳେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତ ନାବାଳକ ପୁରୀ ବାସେଳି ସାହି ମଙ୍ଗଳାଘାଟର ବିଶ୍ବଜିତ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବୟସ ୧୪ କି ୧୫ ବର୍ଷ ହେବ । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି । ବିଶ୍ୱଜିତ ସବୁବେଳେ ରିଲ୍ପ କରୁଥାଏ ବୋଲି ପଡ଼ୋଶୀ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରହସ୍ୟ ଘେରରେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର,…

Gold Rate: ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି…

You might also like More from author
More Stories

ରହସ୍ୟ ଘେରରେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର,…

Gold Rate: ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି…

ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ୍-1 ପରିବା ମାର୍କେଟରେ…

ବିଜେଡ଼ି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଗିରଫ; ପୀତବାସ…

1 of 8,458