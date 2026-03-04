ବାଥରୁମରେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ୧୬ ବର୍ଷିୟ ନାବାଳିକା, ତା’ପରେ ଘଟିଲା ଏମିତି ଘଟଣା, ଶୁଣିଲେ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଲୋମ..
ବାଥରୁମରେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ୧୬ ବର୍ଷିୟ ନାବାଳିକା, ତା’ପରେ ଘଟିଲା ଏମିତି ଘଟଣା
KGBV Student Case: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଗରକର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ (KGBV)ରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷିୟା ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ସ୍କାନିଂ ସେଣ୍ଟରର ବାଥରୁମରେ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିଲା
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ, ଝିଅଟିକୁ ସ୍କାନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ସ୍କାନିଂ ସେଣ୍ଟରର ବାଥରୁମରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା।
ନବଜାତକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭୟ, ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅପମାନର ଭୟରେ ଝିଅଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଅଳିଆ ଡବାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ମା’ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ମା’ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। KGBV ଭଳି ଏକ ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଟି ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି
ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେମାନେ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (POCSO ଆଇନ) ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିର୍ଯାତନାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତାର ଦାବି
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, “ଆମ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ।” ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏପରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିବ।