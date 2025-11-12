ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

By Jyotirmayee Das

Asia Cup Rising Stars 2025: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଏଥରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି ଭାରତର ଯୁବ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ । ବୈଭବ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଛି ।

ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପରେ, ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେନମନ ଧୀର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବୈଭବଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତ A, ଉଦଘାଟନୀ ଦିନ, ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ UAE ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହା ପରେ, ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ । ସେହିପରି ଭାରତ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଓମାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି।

ଏହା ପରେ, ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇଟି ବିଜେତା ଦଳ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳି ଏକ ନୂତନ ଚାମ୍ପିଅନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଯଦିଓ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଭୟ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।

ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ପାଇଁ ଭାରତ ଦଳରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ନେହଲ ୱାଡେରା, ନମନ୍ ଧୀର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସୁର୍ଯ୍ୟଶ ଶେଜ୍, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ) (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରମଣଦୀପ ସିଂ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଅଶୂତୋଶ ଶର୍ମା, ଯଶ ଠାକୁର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସୁୟାଶ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି ।

 

