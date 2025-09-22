ପ୍ଲେନ ଚକରେ ଓହଳି କାବୁଲରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲା ୧୩ ବର୍ଷର ପୁଅ, ୯୪ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ଝୁଲି
ପିଲାଟି ଇରାନ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁୁଁଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ୧୩ ବର୍ଷ ବାଳକର ଦୁଃସାହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ କାବୁଲରୁ ଭାରତ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନର ପଛ ଚକରେ ଲାଖି କାବୁଲରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛି।
୯୪ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଧରି ପ୍ଲେନର ଚକା ଧରି ଓହଳି ଆକାଶରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।ଏହି ଘଟଣା ରବିବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ KAM ଏୟାରର ବିମାନ ନମ୍ବର RQ4401 ରେ ଘଟିଥିଲା।
ଏୟାରବସ୍ A340 ବିମାନଟି ସକାଳ ୮ଟା ୪୬ ରେ କାବୁଲରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟା ୨୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ, ବିମାନଟି ଟ୍ୟାକ୍ସିୱେରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ, ଜଣେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦସ୍ୟ ବିମାନ ପାଖରେ ଏକ ବାଳକକୁ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। CISF କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାଳକଟିକୁ ଧରି ବିମାନବନ୍ଦର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ବାଳକଟି ଇରାନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବାଳକଟି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର। ସେ ଇରାନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭୁଲବଶତଃ ଭାରତ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାରକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିମାନର ଚକରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ।
ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିମାନରେ ଲୁଚି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଚେତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ୧୦,୦୦୦ ଫୁଟ ଉପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍।
ପିଲାଟି କିପରି ବଞ୍ଚିଗଲା
ବିମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ, ଚକ କୂପ ବିମାନ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ପିଲାଟି ଏହି ଘେରି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ୩୦,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣତଃ -୪୦ ରୁ -୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ।
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ, ଚକ କୂପରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୧ ଜଣ ବଞ୍ଚି ଥାଆନ୍ତି। ବାକିମାନେ ହାଇପକ୍ସିଆ (ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ), ହାଇପୋଥର୍ମିଆ (ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କମ୍) କିମ୍ବା ଅବତରଣ ସମୟରେ ପତନ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି।
ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା
ଏହା ଭାରତରେ ଏପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ, ଦୁଇ ଭାଇ, ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ବିଜୟ ସାଇନି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ୨୨ ଏବଂ ୧୯ ବର୍ଷ ଥିଲା। ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।