ଯୁଦ୍ଧ ଧୁଆଁରେ ଇରାନରେ ଖେଳିଗଲା କଳା ବାଦଲ; ବିଷାକ୍ତ ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ…
ଯୁଦ୍ଧବେଳେ ଧୁଆଁରେ କଳା ପଡ଼ିଗଲା ଆକାଶ!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଘନେଇ ଆସିଲା କଳାବାଦଲ। ଯୁଦ୍ଧରୁ ସୃଷ୍ଟ କଳାଧୁଆଁ ପାଇଁ ଏପରି ଘଟିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ବର୍ତମାନ ଇରାନରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇରାନର ରେଡ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ଏସିଡ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ତେହେରାନ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ତୈଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ନିଆଁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା।
ବର୍ଷା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ: ତେହେରାନର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 10 ନିୟୁତ। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଇରାନର ରେଡ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୈଳ କାରଖାନା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷା ଅତ୍ଯନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ପଡିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତି
ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି: ତେହେରାନର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ତୈଳ କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଦୂଷକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଷାକ୍ତ ଏସିଡ୍ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ପରେ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯଦି କେହି କଳା ଧୂଆଁର କଣିକା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତେବେ ଲୁଣ ପାଣିରେ କୁଳି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବଢିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରୀ ମାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ।