ଏୟାର ଶୋ’ରେ କ୍ରାସ ହେଲା ତେଜସ୍ ବିମାନ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଇଲଟ …

ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକ ଏପି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଏକ ତେଜସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ଭିଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଡ଼ାଣ ଉଡ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁବାଇ ଏୟାରଶୋରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୨:୧୦ ମିନିଟରେ ବିମାନଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କଳା ଧୂଆଁର ଉଠିଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

 

ଏୟାର ଶୋ’ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ: ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼କୁ ହଟାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଛକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ତେଜସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏ ଯାଏଁ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ ।

