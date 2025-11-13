Exit Pollର ଗଣନା ଭିତରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ କେତେ ଆସନ ଜିତିବ
ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ Exit Pollକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା।
ବିହାର: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସମସ୍ତ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପୁଣିଥରେ NDA ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦେଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, RJD ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୧୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ୧୯୯୫ ରେ ଜନତା ଦଳ ପାଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭଲ। ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏପରି କିଛି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “ଗତକାଲି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।”
“ଆମେ ସର୍ଭେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ନା କୌଣସି ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଅଛୁ। ଏହି ସର୍ଭେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପରେ କରାଯାଇଛି…”
ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସିଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେରେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଭାବରେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଇ ପାରୁଥିଲେ… ତେବେ ନୀତିଶ କୁମାର ୧୬, ୧୭ କିମ୍ବା ୧୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପାଇପାରିନଥିଲେ।”
“ଏଥର ଏନଡିଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା କିଏ ହେବ ତାହା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଏହା ସେହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯିଏ ସର୍ଭେରେ ଦେଖାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦ, ଲାହୋର ଏବଂ କରାଚୀ କବଜା କରାଯାଇଛି।”
୧୪ରେ ଫଳାଫଳ… ୧୮ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ:
ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଉପରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ହେବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି… ବିଜେପି ଏବଂ ଏନଡିଏ ଝାଳ ବୁହାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନର୍ଭସ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର।”
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟ୍:
ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଏଥରର ଭୋଟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଏଥର ୭.୨ ନିୟୁତ ଲୋକ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା।
ଯଦି ଆମେ ଏହି ୭.୨ ନିୟୁତ ଭୋଟକୁ ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ ୨୯,୫୦୦ ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଭୋଟ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ୭.୨ ନିୟୁତ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ, ଆପଣ ଏବଂ ବିହାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାର ରଣନୀତି ଜାଣୁ… ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଣନାକୁ ଧୀର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ।
ଗଣନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରାଯିବ… ଯେଉଁଠାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଠାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ବିହାରର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।
ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି…” ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ଥର କେବଳ ୧୨ ହଜାର ଭୋଟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥର ଆମେ କ୍ଲିନ ସ୍ୱିପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।”