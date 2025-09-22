DUSSEHRA LOTTERY: ଛେଳି, ହ୍ୱିସ୍କି ସହ ଅଛି ବିୟର; ଟିକେଟ ମୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର 150
ଦଶହରାରେ ବମ୍ପର ଅଫର । ଲକି ଡ୍ରରେ ମିଳିବ ଛେଳି, ହ୍ୱିସ୍କି ସହ ମଦ ପେଟି । ଟିକେଟ ମୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର 150 ।
ତେଲେଙ୍ଗାନା: ଦଶହରା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ ମହା ଆଡମ୍ବରର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବତୁକମ୍ମା ପର୍ବ ସହିତ ନଅ ଦିନ ଧରି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମହା ଆଡମ୍ବରର ସହିତ ଦଶହରା ପାଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ଏହି ବର୍ଷ, ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏକ ଗାଁ “ଦଶହରା ବମ୍ପର ଅଫର୍” ନାମକ ଏକ ଲକି ଡ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଲକି ଡ୍ରର ବିଜେତାମାନଙର୍କୁ ଏପରି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିବେ ।
ରାଜ୍ୟର ଜଗତିଆଲ ଜିଲ୍ଲାର ସାରଙ୍ଗପୁରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। କିଛି ଆୟୋଜକ ଲକି ଡ୍ର ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଫର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲକି ଡ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଜିତିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁରଷ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଯାହାର ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ପୁରସ୍କାର କ’ଣ?
ଆୟୋଜକମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟିଏ ଛେଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟିଏ ବିୟର ପେଟ୍ଟୀ, ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋତଲ ମଦ, ଚତୁର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟିଏ ନଟୁ କୋଡି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ି ହେବ। କିଛି ଲୋକ ଏହି ଅଫର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଲକି ଡ୍ରରେ କିପରି ଶାମିଲ ହେବେ?
ଏହି ବମ୍ପର ଅଫରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନେ ₹150 ମୂଲ୍ୟର ଏକ କୁପନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକି ଡ୍ରର ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲକି ଡ୍ର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି, ଗୋଟିଏ ବିୟର ପେଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଯୋଜନା ଦେଖୁଛନ୍ତି।